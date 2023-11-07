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Yeni kanun hayata geçiyor: Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu hale geldi! Sadece 2 hafta zaman var!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama ile artık kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılmak zorunda. Kiracılar ve ev sahipleri için bürokratik işlemleri azaltacak bu yeni sistem, sözleşmelerin hızlı ve güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. Bu sayede, her iki taraf da noter masrafından ve zaman kaybından tasarruf ediyor.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 10:14 Güncelleme 07 Kasım 2023, 10:15
Yeni kanun hayata geçiyor: Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu hale geldi! Sadece 2 hafta zaman var!

Türkiye'de gayrimenkul piyasalarının can damarı olan kira sözleşmeleri, dijitalleşme rüzgarıyla birlikte yeni bir boyut kazanıyor. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem ev sahibi hem de kiracılar için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Kira Sözleşmesinin e-Devlet Üzerinden Kaydı Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesini e-Devlet üzerinden kaydetmek için kiracı ve ev sahibinin e-Devlet şifresine veya mobil imzasına ihtiyacı var. İlgili e-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra kira sözleşmesi ile ilgili bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur ve elektronik imza ile onaylanır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme her iki taraf için de bağlayıcı hale gelir ve bir kopyası e-posta yoluyla taraflara gönderilir.

Yenilikler Hangi Avantajları Sağlıyor?

e-Devlet sistemi üzerinden kira sözleşmesi yapmanın sağladığı avantajlar oldukça fazla:

  • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Notere gitmek ve noter harcı ödemek artık gereksiz hale geliyor.

  • Bürokrasi Azalıyor: Her yıl vergi dairesine yapılan bildirim zorunluluğu ortadan kalkıyor.

  • Esneklik Artıyor: Sözleşme üzerinde yapılacak değişiklikler kolaylıkla sistem üzerinden güncellenebiliyor.

Kira Bedelinin TL Olarak Belirlenmesi Şart

Yeni dönemle birlikte kira bedellerinin yalnızca Türk Lirası cinsinden belirlenmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu düzenleme, kiracı ve ev sahibini döviz kuru dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden korumayı amaçlıyor.

Yabancı Para Cinsinden Belirlenen Kiralar Nasıl TL'ye Çevrilecek?

Eğer kira bedeli yabancı para birimi üzerinden belirlenmişse, bu durum geçersiz sayılacak ve kira bedelinin TL karşılığı, sözleşmenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak.

Döviz Kuru Riski Azalıyor

Bu değişiklikle, kira bedeli döviz kuru üzerinden belirlenen sözleşmelerde yaşanan en büyük sorunlardan biri olan kur dalgalanması riski minimize ediliyor. Böylelikle, kiracı ve ev sahibi arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar azaltılıyor.

Uygulamanın Getirdiği Diğer Yenilikler

Yeni kanun kapsamında, kira sözleşmeleri ile ilgili birçok önemli değişiklik yer alıyor:

  • Sözleşme Süreleri ve Feshi: Kira sözleşmelerinin süreleri, yenilenmesi ve feshi konusunda daha net kurallar getiriliyor.

  • Kira Artış Oranları: Kira bedeli artış oranları konusunda belirsizlik ortadan kalkıyor ve her iki taraf için de daha adil bir düzenleme sağlanıyor.

  • Bildirim Zorunluluğu: Kira sözleşmesinin bitimine son 15 gün kala tarafların birbirlerine bildirimde bulunması zorunluluğu getiriliyor.

Bu yeniliklerle birlikte, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin daha adil ve şeffaf bir zeminde yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasıyla vergi kayıp ve kaçakları önlenerek, devletin alacağı vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

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