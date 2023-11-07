Yeni kanun hayata geçiyor: Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu hale geldi! Sadece 2 hafta zaman var!

Türkiye'de gayrimenkul piyasalarının can damarı olan kira sözleşmeleri, dijitalleşme rüzgarıyla birlikte yeni bir boyut kazanıyor. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem ev sahibi hem de kiracılar için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Kira Sözleşmesinin e-Devlet Üzerinden Kaydı Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesini e-Devlet üzerinden kaydetmek için kiracı ve ev sahibinin e-Devlet şifresine veya mobil imzasına ihtiyacı var. İlgili e-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra kira sözleşmesi ile ilgili bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulur ve elektronik imza ile onaylanır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme her iki taraf için de bağlayıcı hale gelir ve bir kopyası e-posta yoluyla taraflara gönderilir.