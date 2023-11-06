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MTV FİYATLARI 2024 | Ocak 2024'te hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yaş, yıl, motor hacmine göre zamlı MTV hesaplama! 1300, 1301-1600, 1601-1800 CC...

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı, enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte belirlendi. Yapılan hesaplamalara göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni MTV tutarları, %58.46 oranındaki artışla hesaplanacak. Bu oran üzerinde bir değişiklik olmazsa, araç sahipleri 2024 yılında MTV ödemelerinde önemli bir artışla karşılaşacaklar. İşte yeni MTV tutarlarının kuruşu kuruşuna hesaplandığı detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 13:55 Güncelleme 06 Kasım 2023, 13:55
MTV FİYATLARI 2024 | Ocak 2024’te hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yaş, yıl, motor hacmine göre zamlı MTV hesaplama! 1300, 1301-1600, 1601-1800 CC...

12 aylık ortalamasına göre hesaplanan yeni MTV artış oranı, son açıklanan verilere göre %58.46 olarak belirlendi. Bu oran, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve araç sahipleri için önemli bir mali yük getirecek. Peki, Ocak 2024'te hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yaş, yıl, motor hacmine göre zamlı MTV kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranı, ekim ayı itibarıyla açıklanan yurtiçi üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, önceki gün açıklanan verilere göre; yüzde 58.46 olarak gerçekleşti.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu oranı artırıp azaltma yetkisi bulunuyor. Erdoğan, bu yetkisini geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde kullanmış, yüzde 122.9 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanmasına karar verilmişti. 2022'de bu oran yüzde 25 olarak uygulanmıştı.

İKİ FARKLI TARİFE GEÇERLİ

Söz konusu oran geçen yılın da altında kaldığından bir değişiklik beklenmiyor. Oran aynı kalırsa, 1 Ocak 2024'ten itibaren mevcut MTV ve MTV tutarı hesabında kullanılan 'matrah değerleri' yüzde 58.46 artacak.

MTV'de iki farklı hesap var. 2017'de yapılan düzenlemeye göre; araçların trafik tescilinin yapıldığı yıl ile araçların vergisiz fiyatları MTV'de belirleyici oluyor. Daha önce aracın motor silindir hacmi ve yaşına bakılıyordu. Değişen sistemle aracın 1 Ocak 2018'den önce veya sonra trafiğe kayıtlı olup olmadığı MTV tutarı açısından önemli.

DEĞERE GÖRE FİYAT

2018'den sonra örneğin; 2022'de trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1300 cc ve vergisiz fiyatı 180 bin 644 liranın altında olanlar 3 bin 359 lira yıllık MTV ödeyecek. 1-3 yaş ve motor hacmi 1300-1600 cc arasında kalan, vergisiz fiyatı 180 bin 644 lira ila 316 bin 445 lira arasında olan otomobillerin vergisi ise 6 bin 440 lira olacak.

Yine bu yıl alınan ve vergisiz fiyatı 316 bin liranın üzerinde olan bir otomobilin MTV'si de 7 bin 26 liraya çıkacak. 2018'den önce trafik tescili olan 2017 model 1300-1600 cc motor silindir hacimli araçta ise MTV 2 bin 769 liradan 4 bin 388 liraya çıkacak.

MOTOSİKLETTE NE KADAR?

1-3 yaş 100-250 cc arasındaki motosiklet vergisi de 626 lira, 251-650 cc arasındaki motosiklet vergisi ise 1.295 lira olacak. Kamyon, kamyonet, çekici ve benzeri 1-6 yaş araçlarda (azami toplam ağırlığı 1500 kiloya kadar) yıllık MTV 3 bin 602 liraya yükselecek. 1-6 yaş 26-35 kişilik otobüsün MTV'si de 12 bin 168 lira olacak. MTV'ler ocak ve temmuzda 2 eşit taksit halinde ödenebilecek.

BU YIL ÇİFT ÖDENİYOR İKİNCİ TAKSİTİ UNUTMAYIN!

Deprem felaketi nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) de başvuru yapılmıştı. Fakat AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oybirliğiyle reddetmişti. Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu

Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme dönemi de 1 Kasım'da başladı ve 30 Kasım'da sona erecek. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait 'gib.gov.tr' adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamasından, kredi veya banka kartlarıyla mobil, telefon ile internet bankacılığı ve şubelerden yapılabiliyor.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait internet adresi, interaktif vergi dairesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı mobil uygulamasından anlaşmalı bankaların kredi, banka kartları ya da banka hesabından, şubelerden, mobil telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine ödemede bulunulabilecek.

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