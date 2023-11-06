MTV FİYATLARI 2024 | Ocak 2024’te hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yaş, yıl, motor hacmine göre zamlı MTV hesaplama! 1300, 1301-1600, 1601-1800 CC...

Yine bu yıl alınan ve vergisiz fiyatı 316 bin liranın üzerinde olan bir otomobilin MTV'si de 7 bin 26 liraya çıkacak. 2018'den önce trafik tescili olan 2017 model 1300-1600 cc motor silindir hacimli araçta ise MTV 2 bin 769 liradan 4 bin 388 liraya çıkacak.

2018'den sonra örneğin; 2022'de trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1300 cc ve vergisiz fiyatı 180 bin 644 liranın altında olanlar 3 bin 359 lira yıllık MTV ödeyecek. 1-3 yaş ve motor hacmi 1300-1600 cc arasında kalan, vergisiz fiyatı 180 bin 644 lira ila 316 bin 445 lira arasında olan otomobillerin vergisi ise 6 bin 440 lira olacak.

MOTOSİKLETTE NE KADAR?

1-3 yaş 100-250 cc arasındaki motosiklet vergisi de 626 lira, 251-650 cc arasındaki motosiklet vergisi ise 1.295 lira olacak. Kamyon, kamyonet, çekici ve benzeri 1-6 yaş araçlarda (azami toplam ağırlığı 1500 kiloya kadar) yıllık MTV 3 bin 602 liraya yükselecek. 1-6 yaş 26-35 kişilik otobüsün MTV'si de 12 bin 168 lira olacak. MTV'ler ocak ve temmuzda 2 eşit taksit halinde ödenebilecek.

BU YIL ÇİFT ÖDENİYOR İKİNCİ TAKSİTİ UNUTMAYIN!

Deprem felaketi nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) de başvuru yapılmıştı. Fakat AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oybirliğiyle reddetmişti. Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu

Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme dönemi de 1 Kasım'da başladı ve 30 Kasım'da sona erecek. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait 'gib.gov.tr' adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamasından, kredi veya banka kartlarıyla mobil, telefon ile internet bankacılığı ve şubelerden yapılabiliyor.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.