Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! İhracatta tarihin en yüksek seviyesi!

"Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri yılın üçüncü çeyreğinde de daralma göstermiştir. Beklentiler düşük talebin bir dönem daha devam edeceğine işaret etmektedir. IMF'e göre Almanya'nın bu yıl yüzde 0.5 daralması, Euro bölgesi ortalama büyüme oranını yüzde 0.7 olması şeklindedir.

"TARİHİN EN YÜKSEK EKİM AYI DEĞERİNE ULAŞTIK"

Bütün zorluklar rağmen temmuz ayında başlayan ihracatımızdaki aylık yükseliş ağustos ve eylül ayında devam etti, ekim ayında da yükselişini sürdürdü. Ekim ayında ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7.4 oranında artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır.

Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. Temmuz ayında en yüksek temmuz ayı, ağustos ayında en yüksek ağustos ayı, eylül ayında en yüksek eylül ayı, ekim ayında en yüksek ekim ayı ihracat rakamlarına ulaştık.

2023 yılı ocak-ekim ayı döneme baktığımızda 210 milyar 100 milyon dolar rakamına geldik. Bu rakam geçen yılın ilk 10 ayı ile mukayese ettiğimizde 0.3'lük artışa tekabül etmektedir. Son 12 ay ekim ayı itibarıyla baktığımızda ihracatımız yüzde 0.7 oranında bir artışla 254.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2022 sonundaki 254.2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız.