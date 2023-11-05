Yeni sistem geliyor! Yaşlıya bakım sigortası | Tüm tedavi masraflarını devlet üstlenecek

Hükümet engellilere ve yaşlılılara bireysel destekler için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansman sistemi olan Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'ni hayata geçiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünyada 3 model üzerine kurulu olan Bakım Güvence Sistemi'nde Türkiye'ye özel bir uygulamaya gidilecek. Bakım hizmetlerinin karşılanmasına yönelik "Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası" hayata geçirilecek.

BAKIMA GÜVENCE

Bu sistemle engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli finansman oluşacak. Uygulamaya alınacak güvence bakım sistemi, engelli ve yaşlı bireylerin bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesiyle tespit edilen sosyal ve sağlık hizmetlerinde kişisel destek sağlanacak. Güvence Sistemiyle insanların ihtiyaçlarına göre günlük faaliyetlerinde onlara yardımcı olarak kendi hayatlarını mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri sağlanacak.