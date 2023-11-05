Yeni sistem geliyor! Yaşlıya bakım sigortası | Tüm tedavi masraflarını devlet üstlenecek

PRİMLİ SİSTEM: Güvence sistemi çalışanın ödediği primle finanse ediliyor. İşçi, işveren, emekli ve devlet memurlarından belirli oranlarda prim kesilerek oluşturulan fon, yaşlılıktaki ihtiyaçların karşılanması için gerekli tutarı karşılayacak. Bu sistemde devlet, geliri bulunmayan muhtaç kişiler için katkıda bulunuyor. Yaşlılık döneminde yaşlı bakım görevlisinin sürekli olarak yanında yaşaması ve bakımını sağlamasını isteyen kişiler daha yüksek oranda prim ödeyecek.
PRİMSİZ SİSTEM: Sosyal yardım sistemiyle benzerlikler gösteriyor. Sosyal yardım sistemi gibi tamamen halktan toplanan vergiler ile sistem kendini finanse ediyor. Bu yolla sistemin finansmanının sağlanarak bakıma muhtaç kişilere hizmet veriliyor.
KARMASİSTEM: Karma sistem primli ve primsiz sistemin bir arada kullanıldığı sistemi ifade ediyor. Sistemin finansmanı engelli ve yaşlıların bakım masrafları, çalışanlar ve emeklilerin maaşlarından kesilen primler ve ülke genelinden toplanan vergilerle karşılanıyor. (Rana BÜYÜKTAŞ)