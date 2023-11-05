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Yeni sistem geliyor! Yaşlıya bakım sigortası | Tüm tedavi masraflarını devlet üstlenecek

Milyonlara ‘Bakım Güvence Sistemi’ dönemi başlıyor. Bireysel ihtiyaçlar finanse edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünyada 3 model üzerine kurulu olan Bakım Güvence Sistemi'nde Türkiye'ye özel bir uygulamaya gidilecek. Bakım hizmetlerinin karşılanmasına yönelik "Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası" hayata geçirilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Yeni sistem geliyor! Yaşlıya bakım sigortası | Tüm tedavi masraflarını devlet üstlenecek

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Hükümet engellilere ve yaşlılılara bireysel destekler için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansman sistemi olan Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'ni hayata geçiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünyada 3 model üzerine kurulu olan Bakım Güvence Sistemi'nde Türkiye'ye özel bir uygulamaya gidilecek. Bakım hizmetlerinin karşılanmasına yönelik "Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası" hayata geçirilecek.

BAKIMA GÜVENCE
Bu sistemle engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli finansman oluşacak. Uygulamaya alınacak güvence bakım sistemi, engelli ve yaşlı bireylerin bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesiyle tespit edilen sosyal ve sağlık hizmetlerinde kişisel destek sağlanacak. Güvence Sistemiyle insanların ihtiyaçlarına göre günlük faaliyetlerinde onlara yardımcı olarak kendi hayatlarını mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri sağlanacak.

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer alan Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi, 12. Kalkınma Planı, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programına alınarak alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından uygulamaya geçecek. Dünyada Almanya, İspanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde uygulanan 3 farklı Bakım Güvence Sistemi modelleri değerlendirilerek Türkiye'ye uyarlanacak. Dünya üzerinde uygulanan modeller ise şunlar:



PRİMLİ SİSTEM: Güvence sistemi çalışanın ödediği primle finanse ediliyor. İşçi, işveren, emekli ve devlet memurlarından belirli oranlarda prim kesilerek oluşturulan fon, yaşlılıktaki ihtiyaçların karşılanması için gerekli tutarı karşılayacak. Bu sistemde devlet, geliri bulunmayan muhtaç kişiler için katkıda bulunuyor. Yaşlılık döneminde yaşlı bakım görevlisinin sürekli olarak yanında yaşaması ve bakımını sağlamasını isteyen kişiler daha yüksek oranda prim ödeyecek.



PRİMSİZ SİSTEM: Sosyal yardım sistemiyle benzerlikler gösteriyor. Sosyal yardım sistemi gibi tamamen halktan toplanan vergiler ile sistem kendini finanse ediyor. Bu yolla sistemin finansmanının sağlanarak bakıma muhtaç kişilere hizmet veriliyor.




KARMASİSTEM: Karma sistem primli ve primsiz sistemin bir arada kullanıldığı sistemi ifade ediyor. Sistemin finansmanı engelli ve yaşlıların bakım masrafları, çalışanlar ve emeklilerin maaşlarından kesilen primler ve ülke genelinden toplanan vergilerle karşılanıyor. (Rana BÜYÜKTAŞ)

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