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Mahkeme karar verdi! Performans atılma sebebi değil

Tam 13 sene boyunca döküm işçisi olarak çalıştığı fabrikadan performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkardı. Ancak yargı farklı karar verdi. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Mahkeme karar verdi! Performans atılma sebebi değil

Bir işçi 13 sene boyunca çalıştığı fabrikadan performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etti.



BAKIMA GÜVENCE
Davalı şirket avukatı ise; işçinin kendisinden beklenen performans kriterlerini sağlayamadığını ve feshin geçerli nedenle yapıldığını savundu. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti.



Kararı davalı şirket avukatı istinafa götürdü. Emsal bir karara imza atan Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Hukuk Dairesi, savunma alınmadan işçinin çıkarılamayacağına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Davacı davalı işyerinde 13 yılı aşkın süre ile çalışmış olup, davalı işyeri çalışan sayısı olarak iş güvencesi kapsamındadır.




İSPAT GEREKİR
Feshin geçerliliğini ispat yükünün davalı işverende olduğu, fesih sebebi olarak performans düşüklüğünün gösterildiğini ancak performans düşüklüğü sebebi ile fesih yapılabilmesi için davacının savunması alınması gerektiği ortadadır. "

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