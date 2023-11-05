Mahkeme karar verdi! Performans atılma sebebi değil

Bir işçi 13 sene boyunca çalıştığı fabrikadan performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etti.





BAKIMA GÜVENCE

Davalı şirket avukatı ise; işçinin kendisinden beklenen performans kriterlerini sağlayamadığını ve feshin geçerli nedenle yapıldığını savundu. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti.