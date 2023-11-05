Asgari ücrete enflasyon ayarı! OVP hedefine göre yeni asgari ücret 17 bin lirayı geçecek | Taraflar ne istiyor? Özel sektör ne yapacak?







İŞTE O ORANLAR

Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu rakamını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da raporu açıklarken bir kez daha yineledi. Hem OVP'nin hem de Merkez Bankası'nın öngörüsü yıl sonu için yüzde 65 enflasyon oldu.





Yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 68 civarında çıkmıştı. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile birlikte artış oranı ise yüzde 49'u geçiyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması mümkün.





PEKİ KAÇ LİRA OLACAK?

Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.







ENFLASYON RAKAMLARI ÖNEMLİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugüne kadar yaptığı toplantılarda ücreti belirlerken en çok baktığı veri enflasyon oluyor. Bu yüzden bu yılki toplantıda da hem 6 aylık enflasyon hem de yıl sonu enflasyon önem kazanacak. 2 yıldır asgari ücret yılda iki kez Haziran ve Ocak aylarında belirleniyor. Bu yüzden son 6 aylık enflasyon zam oranını belirlemede etkili oluyor. Bu yüzden komisyonun son 6 aylık enflasyonu da baz alacağı yine 2024 için öngörüler ve alım gücü noktasında da çalışma yapacağı bekleniyor.