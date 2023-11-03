PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyonun verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 10:01 Güncelleme 03 Kasım 2023, 10:03
Son dakika: TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyonun verilerini açıkladı.

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyonun verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı.

BEKLENTİ NEYDİ?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’da! Peş peşe temaslar: Caparov, Orban, Aliyev...
Çalışana- emekliye zam hazırlığı başladı! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan atılacak adımları açıkladı: Kimleri, ne bekliyor?
Görüntülü Görüşmeyle Vakıf Katılım Müşterisi Ol
SON DAKİKA