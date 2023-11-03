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Son dakika: Tapu işlemlerinde yeni dönem! Çift korumalı güvenlik sistemi geliyor artık e-Devlet şifresi yeterli olmayacak

Tapu işlemlerinde yeni güvenlik sistemi devreye alındı. Buna göre web tapu işlemlerine giriş için iki aşamalı kimlik doğrulaması gerekiyor. Söz konusu yeni sistemle ilanı verilen gayrimenkulün sahibi olup olmadığı da denetlenebilecek.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 08:44 Güncelleme 03 Kasım 2023, 08:50
Son dakika: Tapu işlemlerinde yeni dönem! Çift korumalı güvenlik sistemi geliyor artık e-Devlet şifresi yeterli olmayacak

Tapu işlem başvurularında yeni güvenlik sistemi devreye alındı. Peki web tapu üzerinden yapılan değişiklikler neyi içeriyor? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı detaylarını anlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Web tapu aslında tapu işlemlerinin başlatıldığı bir sistem olarak adlandırılıyor. Tapu dairelerinde tüm işlem başvuruları bu sistem üzerinden alınıyor. Bir yeri satmak isteyen bir yerin intikal gibi işlemini yaptırmak isteyen kişiler, tapu kayıtlarını görmek isteyen kişiler web tapu sistemini kullanıyor.

'E-DEVLET ŞİFRESİ YETERLİ OLMAYACAK'
Web tapu işlemlerine giriş için iki aşamalı kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor. Ek doğrulama ile beraber kişilerin sadece e-Devlet şifrelerinin yeterli olmayacağı, aynı zamanda cep telefonu ve hat üzerinden de bir doğrulama sisteminin kurulmasıyla iki aşamalı bir sistem olduğunu ifade edebiliriz.

'İKİ AŞAMALI GİRİŞ UYARISI ALACAKLAR'
Kullanıcılar e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıklarında web tapu sistemine giriş yapmak istediklerinde iki aşamalı giriş özelliğinin açık olması gerektiğine ilişkin uyarıları görüyorlar. Burada ek bir güvenlik katmanı olarak sistemin tasarlandığını söyleyebiliriz. Sistem web tapu üzerinden işlem yapılmak istendiğinde mobil üzerinden bir doğrulama istiyor.

WEB TAPUDAKİ DEĞİŞİKLİKLE NE AMAÇLANIYOR?
Tapu dairlerinde yapılan işlemlere baktığımızda bazen sahte başvuru ya da tapu kayıtlarının sahte bir şekilde ele geçirilmesi (e-Devlet üzerinden ele geçirilmesi) mümkün olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda iki aşamalı güvenlik ile beraber erişimin daha da zorlaşacağını söylemek mümkün.

'SAHTE VEKALETLERİN ÖNÜNE GEÇECEK'
Burada sahte satışlar, bir kişinin mal varlığının haksız, usulsüz gözükmesi, kişisel verilerin ulaşılmasının daha güvenilir hale getirilmesi kişilerin mal varlığını korumak açısından daha anlamlıdır. Sahte vekalet vb. düzenlemelerin de önünde önemli bir engel oluşturabilir.

WEB TAPU BAŞVURUSU SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Sistem telefon numarası ile doğrulayarak aktif hale getirilebiliyor. NFC özelliği olan bir cep telefonunu, yeni çipli kimlik kartının e-Devlet profil sayfasından doğrulama işleminin yapılmasıyla olabiliyor.

'PTT'DE 4 TL BEDELLE İŞLEM YAPILABİLİYOR'
Ancak kişilerin yeni çipli kimlik kartı ya da NFC özelliği olmayan telefonu varsa burada PTT'ye 4 TL bedelle bu işlem yapabiliyor. Eğer kişiler tarafından alınmış e-imza, mobil imza gibi doğrulama sistemleri varsa bununla da SMS üzerinden telefon numarasının kimlikle eşleştirilmesi (doğrulama işlemi) yapılabiliyor.

'TAPU İŞLEM BAŞVURULARI BU SİSTEMDEN YAPILIYOR'
Tapu dairlerinde yapılacak işlemlerin web tapu üzerinden başlatılması zorunlu. Her yıl milyonlarca giriş oluyor. Burada tapu kayıtlarının görüntülenmesi başta olmak üzere tapu işlem başvuruları bu sistem üzerinden yapılıyor.

Değerleme firmalarında değerleme yetki onayı, herhangi bir emlak işletmesine taşınmazla ilgili takyidatları görme yetkisi web tapudan veriliyor. Gayrimenkullerle alakalı tüm süreçlerin bu sisteme entegre edilmesinin önemli olduğunu görüyoruz.

YENİ SİSTEMLE GAYRİMENKUL ALIM SATIMINA SIKI TAKİP Mİ GELİYOR?
Burada ilan entegrasyonları ile aynı zamana bunun denk geliyor olması aslında ilan tarafında diğer çalışmaların da web tapuya entegre bir şekilde yapılacağını gösteriyor. İlan entegrasyonları ile ilgili önümüzdeki dönemde gerçekten ilan veren kişinin o gayrimenkulün sahibi olup olmadığının denetlenmesi hedefleniyor.

Şu an başlatılan işlemler ilan entegrasyonu ile ilgili olsa da önümüzdeki aylarda ilan veren kişilerin gerçekten mal sahibi olup olmadığı, mevcut mal sahibi ile hangi bağı olduğunun bu sistemler üzerinden kontrol edilmesi lazım.

İlanlarda verilen telefon vb. eşleştirilmesi için bu sistemin arka planda hazır hale getirildiğini, düzenlemenin de aynı zamana denk geldiğini değerlendiriyorum.

'İLAN SAYILARINDA DÜŞÜŞLERİ GÖREBİLİRİZ'
İlanlar çerçevesinde baktığımızda ilan sayılarındaki önemli bazı düşüşleri zamanla görebiliriz. Özellikle bu noktada ya da bunun nedeni olarak gerçekte olmayan satıcılar, sahte ilanların piyasadan eleneceği bir durum söz konusudur."

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