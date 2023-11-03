Son dakika: Tapu işlemlerinde yeni dönem! Çift korumalı güvenlik sistemi geliyor artık e-Devlet şifresi yeterli olmayacak

Tapu işlem başvurularında yeni güvenlik sistemi devreye alındı. Peki web tapu üzerinden yapılan değişiklikler neyi içeriyor? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı detaylarını anlattı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Web tapu aslında tapu işlemlerinin başlatıldığı bir sistem olarak adlandırılıyor. Tapu dairelerinde tüm işlem başvuruları bu sistem üzerinden alınıyor. Bir yeri satmak isteyen bir yerin intikal gibi işlemini yaptırmak isteyen kişiler, tapu kayıtlarını görmek isteyen kişiler web tapu sistemini kullanıyor.
'E-DEVLET ŞİFRESİ YETERLİ OLMAYACAK'
Web tapu işlemlerine giriş için iki aşamalı kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor. Ek doğrulama ile beraber kişilerin sadece e-Devlet şifrelerinin yeterli olmayacağı, aynı zamanda cep telefonu ve hat üzerinden de bir doğrulama sisteminin kurulmasıyla iki aşamalı bir sistem olduğunu ifade edebiliriz.
'İKİ AŞAMALI GİRİŞ UYARISI ALACAKLAR'
Kullanıcılar e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıklarında web tapu sistemine giriş yapmak istediklerinde iki aşamalı giriş özelliğinin açık olması gerektiğine ilişkin uyarıları görüyorlar. Burada ek bir güvenlik katmanı olarak sistemin tasarlandığını söyleyebiliriz. Sistem web tapu üzerinden işlem yapılmak istendiğinde mobil üzerinden bir doğrulama istiyor.
WEB TAPUDAKİ DEĞİŞİKLİKLE NE AMAÇLANIYOR?
Tapu dairlerinde yapılan işlemlere baktığımızda bazen sahte başvuru ya da tapu kayıtlarının sahte bir şekilde ele geçirilmesi (e-Devlet üzerinden ele geçirilmesi) mümkün olabiliyor. Bu açıdan baktığımızda iki aşamalı güvenlik ile beraber erişimin daha da zorlaşacağını söylemek mümkün.
'SAHTE VEKALETLERİN ÖNÜNE GEÇECEK'
Burada sahte satışlar, bir kişinin mal varlığının haksız, usulsüz gözükmesi, kişisel verilerin ulaşılmasının daha güvenilir hale getirilmesi kişilerin mal varlığını korumak açısından daha anlamlıdır. Sahte vekalet vb. düzenlemelerin de önünde önemli bir engel oluşturabilir.