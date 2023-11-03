ATM kullananlar dikkat! Bu hatayı yaptığınız an tüm paranızı kaybedersiniz

ÖZEL TARİHLERDEN KAÇININ
Şifrenizi oluştururken, doğum tarihi veya telefon numarası gibi kolayca tahmin edilebilecek bilgileri kullanmamaya dikkat edin. Bu tür bilgileri kullanmak, dolandırıcıların şifrenizi kolayca çözmelerine olanak tanır. Şifrenizi oluştururken karmaşık rakamlar ve harf kombinasyonları kullanmanız, güvenliğinizi artırır.
KOLAY RAKAMLARDAN KAÇININ
Şifrenizi oluştururken kolay, ardıl olan numaralardan kaçının. Örneğin, "1234" gibi sıralı rakamlar veya "0000" gibi basit kombinasyonlar kullanmak, şifrenizin tahmin edilmesini kolaylaştırır. Daha güçlü bir şifre oluşturmak için farklı rakam ve harf kombinasyonlarını tercih edin.
ŞİFRENİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN
ATM'den para çekerken en önemli kural, şifrenizi kimseyle paylaşmamaktır. Banka görevlileri dahil olmak üzere hiç kimseyle şifrenizi paylaşmamalısınız. Bankalar, asla telefon veya e-posta yoluyla şifrenizi sormazlar. Dolandırıcıların kurduğu tuzaklara karşı dikkatli olun ve şifrenizi gizli tutun.