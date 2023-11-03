KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Yeni kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? 3 Kasım TÜİK iş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Kira zammı hakkında aramalar Kasım ayı itibarıyla merakla beklenen bir konu haline geldi. Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. Öte yandan kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Peki, Yeni kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TÜİK Kasım ayı iş yeri, dükkan kirası hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...