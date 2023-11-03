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KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Yeni kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? 3 Kasım TÜİK iş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Ev ve dükkan sahipleri için kira artışı hakkında aramalara başladı. Kasım ayı TEFE-TÜFE oranları 3 Kasım 2023 tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. İşte kira zammı hesaplama ekranı...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 06:09 Güncelleme 03 Kasım 2023, 07:04
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Yeni kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? 3 Kasım TÜİK iş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Kira zammı hakkında aramalar Kasım ayı itibarıyla merakla beklenen bir konu haline geldi. Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. Öte yandan kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Peki, Yeni kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TÜİK Kasım ayı iş yeri, dükkan kirası hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 55,30. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55,30 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 56,28 olmuştu. Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750 TL

Aylık Kira Tutarı: 3.750 TL

Yıllık Kira Tutarı: 45.000 TL

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