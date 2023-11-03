SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti

Türkiye ekonomi alanında devreye alldığı politikalarla büyümeye devam ederken uluslararası kuruluşlar da revize üstüne revize yapıyor. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 17:31 Güncelleme 03 Kasım 2023, 17:38
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Fitch Ratings, "Çin Ekonomisi Yavaşladıkça Gelişmekte Olan Piyasaların Potansiyel Büyümesi Zayıflıyor" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, kuruluş, 10 gelişmekte olan ülkeye ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme öngörüsünü ortalama yüzde 4'e düşürdü. Kuruluşun daha önceki büyüme tahmini 4,3 seviyesindeydi.

Büyüme öngörüsündeki düşüşte, Çin'in tedarik tarafı büyüme potansiyelinde beklenen gerileme ana faktör oldu.

Bu kapsamda 2027'ye kadar Çin'in potansiyel büyüme tahmini yüzde 5,3'ten 4,6'ya, Rusya'nın 1,6'dan 0,8'e, Güney Kore'nin 2,3'ten 2,1'e ve Güney Afrika'nın 1,2'den yüzde 1'e çekildi.

Ancak Hindistan ve Meksika ekonomilerinin potansiyel büyüme öngörüleri sırasıyla yüzde 5,5'ten 6,2 ve 1,4'ten 2'ye yükseldi.

TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLEN ÜLKELER ARASINDA
Orta vadede potansiyel büyüme tahmini yükseltilen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Fitch Ratings, Türkiye'nin bu dönemde potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e çıkardı.

Polonya ekonomisi için potansiyel büyüme öngörüsü yüzde 2,6'dan 3'e, Brezilya için yüzde 1,5'te 1,7'ye ve Endonezya için 4,7'den yüzde 4,9'a yükseltildi.

Kredi kuruluşu, Brezilya ve Polonya hariç, son büyüme tahminlerinin, söz konusu 10 gelişmekte olan ülke için Kovid-19 öncesi öngörülen potansiyel büyüme seviyelerinin altında kaldığına dikkati çekti.

Kuruluş, bu durumun, kötüleşen demografik eğilimleri ve salgından kaynaklı aksaklıkların mirasını yansıttığını, sermaye stoku ve üretkenlik artışına ilişkin tahminlerde yapılan revizyonların da büyüme tahminlerine yansıdığını bildirdi.

Son dakika: TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı! Düşüş sürüyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Hizbullah’tan beklenen açıklama geldi: İkinci cephe açılıyor mu? Ne oldu Bibi! Daha savaşa başlamadık
CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Kurultay öncesi gerilim tırmandı... Oteller lokantalar bile ayrıldı Kavga çıkmasın uyarısı
Görüntülü Görüşmeyle Vakıf Katılım Müşterisi Ol
SON DAKİKA