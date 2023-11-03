Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti

Raporda, kuruluş, 10 gelişmekte olan ülkeye ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme öngörüsünü ortalama yüzde 4'e düşürdü. Kuruluşun daha önceki büyüme tahmini 4,3 seviyesindeydi.

Fitch Ratings, "Çin Ekonomisi Yavaşladıkça Gelişmekte Olan Piyasaların Potansiyel Büyümesi Zayıflıyor" başlıklı rapor yayımladı.

Büyüme öngörüsündeki düşüşte, Çin'in tedarik tarafı büyüme potansiyelinde beklenen gerileme ana faktör oldu.

Bu kapsamda 2027'ye kadar Çin'in potansiyel büyüme tahmini yüzde 5,3'ten 4,6'ya, Rusya'nın 1,6'dan 0,8'e, Güney Kore'nin 2,3'ten 2,1'e ve Güney Afrika'nın 1,2'den yüzde 1'e çekildi.

Ancak Hindistan ve Meksika ekonomilerinin potansiyel büyüme öngörüleri sırasıyla yüzde 5,5'ten 6,2 ve 1,4'ten 2'ye yükseldi.

TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLEN ÜLKELER ARASINDA

Orta vadede potansiyel büyüme tahmini yükseltilen ülkelerden biri de Türkiye oldu.