BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,45 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 8.059,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.