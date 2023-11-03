Emekli ve memura zam hesabı değişti I Maaşlara hedef enflasyon ayarı! Oranlar netleşiyor: Emekliye en az 10 bin lira...

Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan , enflasyon aralıklarını 2023 yılı için yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı. Orta Vadeli Program 'daki 2023 yılı enflasyon tahmini de yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

YÜZDE 65 ÇIKARSA Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak artışına eklenecek enflasyon farkı da yüzde 29.96 olacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 49.46'yı bulacak.

En düşük memur maaşı buna göre 32 bin 906 liraya ulaşırken, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 lira olacak. Eğer 2023 yılı enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmininde üst nokta olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse de ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 40.26 olacak. Bu oran memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının yüzde 32.32'ye, Ocak zammının da yüzde 52.17'ye çıkabileceğini gösteriyor.