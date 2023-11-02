BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 127,83 puan ve yüzde 1,62 yükselişle 8.002,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Mia Teknoloji, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret en çok işlem gören hisse senetleri oldu.