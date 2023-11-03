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Çalışana- emekliye zam hazırlığı başladı! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan atılacak adımları açıkladı: Kimleri, ne bekliyor?

Emekli aylıklarını iyileştirmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret için de ‘Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz’ ifadesini kulandı...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Çalışana- emekliye zam hazırlığı başladı! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan atılacak adımları açıkladı: Kimleri, ne bekliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarını iyileştirmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da Aralık başında toplanacağını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunan Işıkhan, şunları söyledi:

■ ASGARİ ÜCRETE 595.1 MİLYARLIK VERGİ DESTEĞİ:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11 bin 402 liraya çıkardık. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri vergi dışında bırakıldı. Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlayacak.

Bu kapsamda 2024'te 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor. 2024 yılı asgri ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

■ MEMURA EK GÖSTERGE: Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden düzenlendi. Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçirilecek.

■ EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞME:
Kasım'da, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma konusundaki prensip kararımızı, tüm emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

■ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR:
Sosyal güvenlik sistemi mali açıdan sürdürülebilir bir seviyede bulunuyor. 2002 yılında, gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 71.5 iken, 2023 yıl sonunda yüzde 95 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Aynı dönemde prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı yüzde 60.9 iken, 2023 yılı sonunda yüzde 74.6 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmekte.

2002 yılında SGK açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 2.2 seviyesinde iken, 2023 yıl sonunda yüzde 0.44 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmekte. Bu veriler bizlere mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine kavuşmuş olduğumuzu gösteriyor.

■ EYT'LİLERİN YÜZDE 51'İ ÇALIŞIYOR:
EYT'lilerin yüzde 51.1'i emekli olup çalışmaya devam etmekte. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon.

■ ESNEK ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK:
Sosyal güvenlik sisteminde, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz.

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Çalışana- emekliye zam hazırlığı başladı! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan atılacak adımları açıkladı: Kimleri, ne bekliyor?
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