Çalışana- emekliye zam hazırlığı başladı! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan atılacak adımları açıkladı: Kimleri, ne bekliyor?

■ MEMURA EK GÖSTERGE: Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden düzenlendi. Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçirilecek.

■ EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞME:

Kasım'da, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma konusundaki prensip kararımızı, tüm emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

■ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR:

Sosyal güvenlik sistemi mali açıdan sürdürülebilir bir seviyede bulunuyor. 2002 yılında, gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 71.5 iken, 2023 yıl sonunda yüzde 95 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Aynı dönemde prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı yüzde 60.9 iken, 2023 yılı sonunda yüzde 74.6 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmekte. 2002 yılında SGK açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 2.2 seviyesinde iken, 2023 yıl sonunda yüzde 0.44 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmekte. Bu veriler bizlere mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine kavuşmuş olduğumuzu gösteriyor.

■ EYT'LİLERİN YÜZDE 51'İ ÇALIŞIYOR:

EYT'lilerin yüzde 51.1'i emekli olup çalışmaya devam etmekte. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon.



■ ESNEK ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK:

Sosyal güvenlik sisteminde, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN