2024 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ: Yeni yılda en düşük radar cezası ne kadar olacak 2024? Aşırı hız, kemer, alkollü araç kullanma cezası kaç TL olacak?

Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. Peki, trafik cezaları ne kadar olacak? İşte detaylar...

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.