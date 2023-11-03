PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ: Yeni yılda en düşük radar cezası ne kadar olacak 2024? Aşırı hız, kemer, alkollü araç kullanma cezası kaç TL olacak?

Trafik cezaları her sene olduğu gibi 2024 yılında da zamlanacak. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 58.46 olarak belirlenmesiyle birlikte 2024 yılında trafik cezaları da hesaplanmaya başlandı. Peki hangi trafik cezası ne kadar artacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:54 Güncelleme 03 Kasım 2023, 11:55
2024 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ: Yeni yılda en düşük radar cezası ne kadar olacak 2024? Aşırı hız, kemer, alkollü araç kullanma cezası kaç TL olacak?

Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. Peki, trafik cezaları ne kadar olacak? İşte detaylar...

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.



Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.



Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Astana’daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’nde tarihi açıklamalar
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu?
Görüntülü Görüşmeyle Vakıf Katılım Müşterisi Ol
SON DAKİKA