ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024: TÜVTÜRK Araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, minibüs, traktör, römork...

''TÜVTÜRK Araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranı açıklamasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. 2024 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. İşte zamlı araç muayene ücreti 2024....
''TÜVTÜRK Araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranı açıklamasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. 2024 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. İşte zamlı araç muayene ücreti 2024....
2023 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılı için motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör ücreti 575,84 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork ise 1.130,44 TL olarak belirlenmiştir. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici için TÜVTÜRK muayene ücretleri 1.528,10 TL'dir.
2024 YILI ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
EHLİYET HARÇLARI NE OLACAK?
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.
TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK
Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.
Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.
Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.
TELEFON HARCINDA DA ARTIŞ OLACAK
2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.
Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.