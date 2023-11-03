ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024: TÜVTÜRK Araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, minibüs, traktör, römork...

''TÜVTÜRK Araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranı açıklamasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. 2024 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. İşte zamlı araç muayene ücreti 2024....

2023 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL? 2023 yılı için motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör ücreti 575,84 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork ise 1.130,44 TL olarak belirlenmiştir. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici için TÜVTÜRK muayene ücretleri 1.528,10 TL'dir.