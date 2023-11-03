2024 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli: Bordo, yeşil, gri...

Pasaport fiyatları nın 2024 yılında ne kadar, kaç TL olduğu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni yıl yaklaşırken 6 ay, 10 yıllık pasaport almak isteyenler güncel fiyatları merak ediyor. İşte detaylar...

2024 PASAPORT HARCI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.