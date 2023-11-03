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2024 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli: Bordo, yeşil, gri...

2024 yılına az bir süre kala güncel pasaport çıkarma ve pasaport yenileme ücretleri merak konusu oldu. Yeni yılda pasaport harçlarına zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli: Bordo, yeşil, gri...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 11:21 Güncelleme 03 Kasım 2023, 11:41
2024 PASAPORT HARCI ZAMLI! Pasaport fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli: Bordo, yeşil, gri...

Pasaport fiyatlarının 2024 yılında ne kadar, kaç TL olduğu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni yıl yaklaşırken 6 ay, 10 yıllık pasaport almak isteyenler güncel fiyatları merak ediyor. İşte detaylar...

2023 PASAPORT HARÇLARI

💰6 Aylık Pasaport Harç Bedeli: 689,70 TL

💰1 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 1008,30 TL

💰2 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 1646,10 TL

💰3 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 2338,50 TL

💰4-10 Yıllık Pasaport Harç Bedeli: 3295,50 TL

2024 PASAPORT HARCI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

BORDO PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Bordo pasaport almak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 1,2 ve 3. dereceden devlet memurlarının yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Ayrıca diplomatlar ve milletvekilleri siyah pasaport kullanabiliyor. Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Umuma mahsus olan bordo pasaport alması gerekiyor.

🔶Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

🔶Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

🔶Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

🔶Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

🔶Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

🔶Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)

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