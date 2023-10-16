2000 2018 arası sigortası olana müjde tablo açıklandı: 48-50-54 yaş arası erken emeklilik onlara da geldi

Bazı şartları sağlayan kişilere, mevcut sigorta başlangıç tarihlerine göre daha erken bir sürede emekli olma fırsatı sunuluyor. Bu sosyal güvenlik sistemlerinde özel koşulları karşılayan kişilerin emeklilik sürecini hızlandıran bir mekanizma olarak öne çıktı. Erken emeklilik hedefleyenler için en belirgin ve belirleyici kriter, kişinin sigorta başlangıç tarihine dayanıyor.

Emekli lik sistemindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, küçük esnaf için başlatılan prim indirimi çalışmasıdır. Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmaları uzun bir süredir gündemdedir ve sona yaklaşılmaktadır.

Bu sayede yaklaşık 1 milyon esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak ve 1.800 gün daha az prim ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu konudaki çalışmaların tamamlanmasıyla Ekim ayında gelecek olan torba yasa, Meclis'ten geçmesi beklenmektedir.

Bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarına 5 yıl avantaj sağlayacak ve 1.800 gün daha az prim ödemesine olanak tanıyacaktır. Düzenlemeye öncelikle 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaflar dahil edilecektir.