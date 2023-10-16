2000 2018 arası sigortası olana müjde tablo açıklandı: 48-50-54 yaş arası erken emeklilik onlara da geldi

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim gün sayısı yetersiz olsa da yaşlılık nedeniyle prim ödemesini tamamlamak istemeyen kişiler, 'yaştan emekli' olabilirler. Şartlar ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterse de, 10 yıl (yani 3600 gün) ile emekli olmak mümkündür.
Yaştan emeklilik, normal emeklilikten farklı bir yaklaşıma işaret eder. Bu yöntemde daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanılır. Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bu için erken yaşta sigortalı olunması gerekir.
ÖZEL MESLEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK
Türkiye'de bazı meslekler, belirli şartları karşılayan çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanır. Bu özel haklar, çeşitli sektörlerde çalışanları kapsar ve emeklilik sürecini hızlandırabilir.
DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI
Kadınlar, doğum yapmaları durumunda, bu haklarından yararlanabilirler. Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanabilirler. Bu, kadınların emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanmalarına yardımcı olur. Özellikle bir çocuk sahibi olan kadınlar için, doğum borçlanması büyük bir fırsat sunar. 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanımı, 6 yılın üzerinde bir avantaj sağlar.
ERKEKLERİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
Örneğin emekli olması için 5 ayı kalan bir erkek sigortalı düşünelim. Bu durumda, 5 aylık askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak, ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması yapmışsa, emekliliği öne çekilmez.