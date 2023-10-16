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Ödemeler peş peşe geldi! SSK - Bağkur'lu emeklinin 17-28 Ekim arasında hesaplarına geçecek!

Türkiye'de milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, emekli maaşlarının ödeme tarihlerini merak ediyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştirilmektedir. İşte Ekim ayı emekli maaşı ödeme tarihleri...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 11:51 Güncelleme 16 Ekim 2023, 14:22
Ödemeler peş peşe geldi! SSK - Bağkur’lu emeklinin 17-28 Ekim arasında hesaplarına geçecek!

Her ayın başında olduğu gibi, 2023 yılında da emekli maaşı ödeme tarihleri vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme tarihleri...

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4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.

4B Bağ-Kur Emekli Maaşları Ödeme Takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli maaşı ödemeleri genellikle tahsis numarasının son hanesine göre düzenlenir ve bu takvime sadık kalınır. Ayrıca, emekli maaşı ödemesi haftanın günlerine göre ayarlanır; Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemeleri Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemeleri Pazartesi günü yapılır.

Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine düzenli olarak emekli maaşlarının ödenmesi için bu takvime dikkat etmeleri önemlidir.


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