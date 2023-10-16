Ödemeler peş peşe geldi! SSK - Bağkur’lu emeklinin 17-28 Ekim arasında hesaplarına geçecek!

Her ayın başında olduğu gibi, 2023 yılında da emekli maaşı ödeme tarihleri vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme tarihleri...
4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.