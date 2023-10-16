Ödemeler peş peşe geldi! SSK - Bağkur’lu emeklinin 17-28 Ekim arasında hesaplarına geçecek!

Her ayın başında olduğu gibi, 2023 yılında da emekli maaşı ödeme tarihleri vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme tarihleri...