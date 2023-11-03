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100 bin işçiye kadro torba yasayla geliyor! 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş gelişme; Kapsama alındı

Türkiye'de binlerce taşeron işçi, uzun bir süredir kadro beklentisi içinde bulunuyor. Taşeron işçilere kadro verilmesi için yapılan sözler ve çalışmaların ardından, bir yasa değişikliği veya resmi bir kararın ne zaman hayata geçirileceği merak edilip araştırılıyor. Peki, taşeronlar ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 08:04 Güncelleme 03 Kasım 2023, 08:05
100 bin işçiye kadro torba yasayla geliyor! 4D’li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş gelişme; Kapsama alındı

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan taşerona kadroda beklentiler her geçen gün artıyor. 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalar ardı ardına gelmişti. Peki, taşeronlar kadroya geçecek mi, ne zaman? Şartlar ne olacak? İşte detaylar...

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90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin taşerona kadro çalışması hakkında "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." sözlerine yer vermişti.

TBMM gündemine kısa sürede 2. torba yasanın gelmesi bekleniyor.

Taşerona kadro düzenlemesinin ise görüşüleceği tarih henüz bilinmese de kısa süre içerisinde değerlendirileceği ön görülüyor.

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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