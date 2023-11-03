100 bin işçiye kadro torba yasayla geliyor! 4D’li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş gelişme; Kapsama alındı

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan taşerona kadroda beklentiler her geçen gün artıyor. 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalar ardı ardına gelmişti. Peki, taşeronlar kadroya geçecek mi, ne zaman? Şartlar ne olacak? İşte detaylar...