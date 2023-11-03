100 bin işçiye kadro torba yasayla geliyor! 4D’li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş gelişme; Kapsama alındı

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan taşerona kadroda beklentiler her geçen gün artıyor. 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalar ardı ardına gelmişti. Peki, taşeronlar kadroya geçecek mi, ne zaman? Şartlar ne olacak? İşte detaylar...
90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin taşerona kadro çalışması hakkında "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." sözlerine yer vermişti.
TBMM gündemine kısa sürede 2. torba yasanın gelmesi bekleniyor.
Taşerona kadro düzenlemesinin ise görüşüleceği tarih henüz bilinmese de kısa süre içerisinde değerlendirileceği ön görülüyor.