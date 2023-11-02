Torba yasa içeriğinde neler var, maddeleri nedir? Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Torba yasa, gündemdeki en sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor. Peki, bu kadar çok konuşulan torba yasa nedir, hangi maddeleri içeriyor ve en önemlisi, ne zaman hayatımıza girecek? İşte, bu soruların yanıtları ve daha fazlası…

Ekonomi Alanındaki Düzenlemeler Torba yasanın en önemli ayaklarından biri ekonomik düzenlemeler. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, bu yasanın ekonomiye nasıl bir yön vereceği büyük bir merak konusu. Fiyat istikrarı ve dezenflasyon çalışmaları bu yasanın temel hedefleri arasında. Ek olarak, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da bu torba yasa kapsamında gerçekleşecek.