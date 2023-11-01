Kıyıda köşede 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik madeni para olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Darphane ve Damga Matbaası İstanbul'da bulunan tesislerinde titiz bir çalışma yürütüyor. Bu süreç, dikkatle planlanmış bir üretim zinciri içerisinde büyük bir özenle gerçekleştiriliyor. Madeni paraların üretim süreci, öncelikle ham maddenin özenle hazırlanmasıyla başlıyor. Bakır, nikel ve çinko karışımı özel bir formülasyon madeni paraların hammaddesi olarak kullanılıyor.

MADENİ PARALAR BÖYLE ÜRETİLİYOR Bu yeni üretim süreci, özel damgalarla işlenen ham maddeye dayanıyor. Her bir madeni para, kendine özgü deseni ve değeri yüzeyine kazınmış bu damgalarla hayat buluyor.