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Kıyıda köşede 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik madeni para olanlar hemen baksın! Darphane'de işte böyle üretiliyor

Madeni paralar günlük yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Merkez Bankası'nın madeni para ihtiyaçlarını karşılayan Darphane ve Damga Matbaası İstanbul'daki tesislerinde bu önemli görevi başarıyla yerine getiriyor. Madeni para üretimi dikkatle planlanmış bir süreç içinde gerçekleştiriliyor. Üretime başlamadan önce ham madde kalitesi titizlikle kontrol ediliyor ve gerekli ölçümler yapılıyor. Üretim yapan makineler dakikada 9 ayrı preste 700-800 madeni para üretebilecek kapasitede tasarlandı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 12:24 Güncelleme 01 Kasım 2023, 12:24
Kıyıda köşede 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL’lik madeni para olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Darphane ve Damga Matbaası İstanbul'da bulunan tesislerinde titiz bir çalışma yürütüyor. Bu süreç, dikkatle planlanmış bir üretim zinciri içerisinde büyük bir özenle gerçekleştiriliyor. Madeni paraların üretim süreci, öncelikle ham maddenin özenle hazırlanmasıyla başlıyor. Bakır, nikel ve çinko karışımı özel bir formülasyon madeni paraların hammaddesi olarak kullanılıyor.

MADENİ PARALAR BÖYLE ÜRETİLİYOR

Bu yeni üretim süreci, özel damgalarla işlenen ham maddeye dayanıyor. Her bir madeni para, kendine özgü deseni ve değeri yüzeyine kazınmış bu damgalarla hayat buluyor.

Merkez Bankası'nın ürettiği pullar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlerdeki madeni paralar bulunuyor. Üretim tamamlandığında pullar tek tek paketleniyor. Bu özenli paketleme süreci, pulların kullanılmak üzere hazır hale getirilmesini sağlıyor.

Örneğin 1 lira değerindeki pullar 100'lük, 50 kuruş değerindekiler 150'lik, 25 ve 10 kuruş değerindekiler 200'lük, 5 kuruş değerindekiler 300'lük ve 1 kuruş değerindekiler ise 400'lük paketler halinde düzenleniyor.

Her bir paket son olarak ağırlık testine tabi tutuluyor. Bu test, her bir poşetin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlıyor.

Testi başarıyla geçen her bir poşet özel kutulara yerleştirilerek Merkez Bankası'na veya Merkez Bankası şubelerine gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.

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