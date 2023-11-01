Kenarda köşede 152.000 TL’niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olan sevinçten dört köşe olacak! 32 günlük kazanç miktarınız...

CEPTETEB CepteTeb %42,00 faiz oranı sunuyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.317,08 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.317,08 TL olacaktır.

ING ING %40,00 faiz oranı ile yatırımcılara hitap ediyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.063,89 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.063,89 TL olacaktır.

FİBABANKA Fibabanka %40,00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.063,89 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.063,89 TL olacaktır.

GARANTİ BBVA Garanti BBVA geniş şube ağı ve %36,00 faiz oranı ile yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 4.557,50 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 156.557,50 TL olacaktır.