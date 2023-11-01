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Kenarda köşede 152.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olan sevinçten dört köşe olacak! 32 günlük kazanç miktarınız...

Günümüzde tasarruflarını değerlendirmek isteyen birçok kişi için bankalardaki mevduat faiz oranları büyük bir önem taşıyor. Mevduat hesapları tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler arasında popüler bir tercih haline geldi. Kış aylarına geldiğimiz şu günlerde birikimlerini mevduat hesaplarına yatırmak isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Bankalar arasındaki rekabet de hız kesmeden devam ediyor. Her bankanın farklı avantajları ve özellikleri bulunuyor. Hesap sahipleri birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek için bu seçenekleri değerlendirebilir.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 11:13 Güncelleme 01 Kasım 2023, 11:13
Kenarda köşede 152.000 TL’niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olan sevinçten dört köşe olacak! 32 günlük kazanç miktarınız...

Banka hesaplarında parası bulunanlar için müjdeli haberler var. Bankalar, mevduat faiz oranlarını düzenli olarak güncelliyor ve müşteri çekmek amacıyla büyük bir rekabete girişiyor. Tasarrufları bulunan vatandaşlar en yüksek getiriyi sunan bankaları öğrenmek ve buna göre hareket etmek istiyor. Mevduat hesabı sahipleri altın gibi güvenli yatırım araçlarına ek olarak paralarını hesaplarına yatırarak ek kazanç elde edebiliyor.

ODEABANK

%42,00 faiz oranı sunan Odeabank, tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.317,08 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.317,08 TL olacaktır.

AKBANK

%40,00 faiz oranı ile Akbank, birikimlerinizi değerlendirmek isteyenler için bir tercih olabilir. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.063,89 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.063,89 TL olacaktır.

CEPTETEB

CepteTeb %42,00 faiz oranı sunuyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.317,08 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.317,08 TL olacaktır.

ING

ING %40,00 faiz oranı ile yatırımcılara hitap ediyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.063,89 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.063,89 TL olacaktır.

FİBABANKA

Fibabanka %40,00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.063,89 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.063,89 TL olacaktır.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA geniş şube ağı ve %36,00 faiz oranı ile yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 4.557,50 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 156.557,50 TL olacaktır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank %34,50 faiz oranı sunuyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 4.367,61 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 156.367,61 TL olacaktır.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi %23,00 faiz oranı sunuyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 2.911,74 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 154.911,74 TL olacaktır.

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