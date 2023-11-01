Kenarda köşede 152.000 TL’niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olan sevinçten dört köşe olacak! 32 günlük kazanç miktarınız...

Banka hesaplarında parası bulunanlar için müjdeli haberler var. Bankalar, mevduat faiz oranlarını düzenli olarak güncelliyor ve müşteri çekmek amacıyla büyük bir rekabete girişiyor. Tasarrufları bulunan vatandaşlar en yüksek getiriyi sunan bankaları öğrenmek ve buna göre hareket etmek istiyor. Mevduat hesabı sahipleri altın gibi güvenli yatırım araçlarına ek olarak paralarını hesaplarına yatırarak ek kazanç elde edebiliyor.
ODEABANK
%42,00 faiz oranı sunan Odeabank, tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.317,08 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.317,08 TL olacaktır.
AKBANK
%40,00 faiz oranı ile Akbank, birikimlerinizi değerlendirmek isteyenler için bir tercih olabilir. 100.000 TL'lik bir birikimi olan bir kişi, bir yıl sonunda 5.063,89 TL net getiri elde edebilir. Vade sonu ödeme ise 157.063,89 TL olacaktır.