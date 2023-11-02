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A101 aktüelde 1 alana 1 bedava! 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 A101 ürünler kataloğu yayımlandı! Kotex 94.75'ten 39.90'a düştü! Kasada...

A101 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 marketlerinde dondurmalarda 1 alana 1 bedava kampanyası uygulandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde de Kotex 39.90'a düşüyor. Çay 99.50, 1 KG tost peyniri 145 TL, 400 G piliç kebap 32.50, 16'lı tuvalet kağıdı 64.50'den satışa çıkarıldı. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:03 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:06
A101 aktüelde 1 alana 1 bedava! 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 A101 ürünler kataloğu yayımlandı! Kotex 94.75’ten 39.90’a düştü! Kasada...

A101 her hafta farklı ürünlerde indirim uyguluyor. Vatandaşlar da bu indirimleri yakından takip ediyor. Son olarak 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde?

A101 3 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI

Dondurmalarda 1 alana 1 bedava kampanyası başladı

10 TL ve üzeri alışverişlerde Kotex 39.90'a düşüyor

Çay 99.50

1 KG tost peyniri 145 TL

400 G piliç kebap 32.50

Bazı indirimler 8 Kasım'a kadar sürecek

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