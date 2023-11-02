A101 aktüelde 1 alana 1 bedava! 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 A101 ürünler kataloğu yayımlandı! Kotex 94.75’ten 39.90’a düştü! Kasada...

A101 her hafta farklı ürünlerde indirim uyguluyor. Vatandaşlar da bu indirimleri yakından takip ediyor. Son olarak 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde?
A101 her hafta farklı ürünlerde indirim uyguluyor. Vatandaşlar da bu indirimleri yakından takip ediyor. Son olarak 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde?
A101 3 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI
Dondurmalarda 1 alana 1 bedava kampanyası başladı
10 TL ve üzeri alışverişlerde Kotex 39.90'a düşüyor
Çay 99.50
1 KG tost peyniri 145 TL