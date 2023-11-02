A101 aktüelde 1 alana 1 bedava! 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 A101 ürünler kataloğu yayımlandı! Kotex 94.75’ten 39.90’a düştü! Kasada...

A101 her hafta farklı ürünlerde indirim uyguluyor. Vatandaşlar da bu indirimleri yakından takip ediyor. Son olarak 2-3-4-5-6-7-8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde?