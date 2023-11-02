Kasım ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Sosyal yardım Aile Destek ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ

''Kasım ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? '' soruları gündemde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin Ekim ayı taksitleri yatırıldı. İşte Kasım ayı taksitleri hakkında son durum...
KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Öncelikle Kasım ayı Aile Destek ödemelerinin henüz yatmadığını belirtelim. Ödemelerin, 10-15 Kasım tarihleri arasında yatırılacağı tahmin ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAMN GELDİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
2024 yılında zam gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'yi takip ederek son açıklamalara ulaşabilirsiniz.