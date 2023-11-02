PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

5 TL sigara zammı ne zaman geçerli olacak? SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELECEK? Ocak'ta en ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak?

Kasım ayına girer girmez sigaraya 5 TL zam haberi vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Sigara kullanıcıları, 5 TL'lik zammın ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Bir yandan da 'Ocak'ta sigaraya 10 TL zam gelecek' iddiası kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki 5 TL sigara zammı ne zaman geçerli olacak? SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELECEK? Ocak'ta en ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 07:27 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:27
5 TL sigara zammı ne zaman geçerli olacak? SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELECEK? Ocak’ta en ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak?

''5 TL sigara zammı ne zaman geçerli olacak?'' sorusu 1 Kasım'da sigaraya zam haberlerinin gelmesiyle birlikte sıkça araştırılır oldu. İnternet arama motorlarında bir yandan da Ocak'ta sigaraya 10 TL zam mı gelecek sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte detaylar...

5 TL SİGARA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

JTI grubu sigaralara 5 TL zam geldi. Zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü. Diğer gruplara da zammın yolda olduğu açıklandı.

Ancak 5 TL'lik sigara zammının ne zaman geçerli olacağı henüz netleşmedi.

SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELECEK?

Öte yandan Ocak ayında sigaraya 10 TL'lik bir zam daha geleceği iddia edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA