5 TL sigara zammı ne zaman geçerli olacak? SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELECEK? Ocak’ta en ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak?

''5 TL sigara zammı ne zaman geçerli olacak?'' sorusu 1 Kasım 'da sigaraya zam haberlerinin gelmesiyle birlikte sıkça araştırılır oldu. İnternet arama motorlarında bir yandan da Ocak'ta sigaraya 10 TL zam mı gelecek sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte detaylar...

5 TL SİGARA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

JTI grubu sigaralara 5 TL zam geldi. Zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü. Diğer gruplara da zammın yolda olduğu açıklandı.

Ancak 5 TL'lik sigara zammının ne zaman geçerli olacağı henüz netleşmedi.