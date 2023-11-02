TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş enflasyon açıklaması: "İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları şöyle:

Görevimiz fiyat istikrarı amacıyla dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun tek haneye indirilmesidir. Tüm çalışmalara bu azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Banka olarak görevimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.