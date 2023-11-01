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KOBİ kredisi nedir, kimler alabilir? 200- 300- 400- 600- 750 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler? Başvuru ekranı: kosgeb.gov.tr

750 bin liraya varan faizsiz KOBİ desteği hakkında detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan, “450 milyon dolarlık bir kaynağı işletmelerimizin emrine sunuyoruz. KOBİ’lerimizi ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten yararlanmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Peki KOBİ kredisi nedir, kimler alabilir? KOBİ 200- 300- 400- 600- 750 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı: kosgeb.gov.tr...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 12:27 Güncelleme 01 Kasım 2023, 12:44
KOBİ kredisi nedir, kimler alabilir? 200- 300- 400- 600- 750 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler? Başvuru ekranı: kosgeb.gov.tr

''KOBİ kredisi nedir, kimler alabilir? 200- 300- 400- 600- 750 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler?'' soruları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası, deprem bölgesindeki KOBİ'lerin yaralarını saracak desteği duyurmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika gelişmesine göre tüm detaylar belli oldu.

KOBİ'LERE FAİZSİZ 750 BİN TL KREDİ VERİLECEK

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen işletmeleri ekonomik yönden canlandıracak yeni destek hakkında Başkan Erdoğan, "450 milyon dolarlık bir kaynağı işletmelerimizin emrine sunuyoruz. KOBİ'lerimizi ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten yararlanmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

KİME, NE KADAR?

KOSGEB'in başlattığı Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi' ile KOBİ'lere hasar durumuna, ölçeğine ve bulunduğu ile göre 200 bin ile 750 bin lira arasında değişen rakamlarda destek verilecek. Örneğin; Adıyaman'da hasar almayan ancak gelir kaybına uğrayan bir mikro işletme desteği 200 bin lira olarak kullanabilecekken, aynı ilde ağır hasarlı orta ölçekli bir işletme için desteğin limiti 750 bin liraya çıkacak.

24 AYI GERİ ÖDEMESİZ

Projenin finansmanı Dünya Bankası ve JICA (Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı) tarafından sağlanacak. KOSGEB eliyle uygulanacak. 6 ay süreli destekte ilk 24 ay geri ödeme olmayacak. İşletmeler sonraki 12 ayda 3 taksit halinde geri ödemelerini yapacak. Geri ödemeler tamamen faizsiz olacak. İşletmeler geri ödemeyi yaparken desteğin bitiş tarihini takip eden aydan itibaren 22'nci ayın son günü ilk taksiti, 26'ncı ayın son günü ikinci taksiti, 30'uncu ayın son günü üçüncü taksiti yatıracak. Son günün resmi tatil gününe veya hafta sonuna rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü sonunda bitecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Destekten deprem öncesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren az, orta ve ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak net satış hasılatından en az yüzde 30 düşük olan ve deprem öncesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren hasarsız işletmeler yararlanabilecek.

KURULUŞ TARİHİNE DİKKAT!

Programdan yararlanmak için işletmenin 1 Ocak 2023'ten önce kurulması şart. İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletmeler, 1 Ocak 2023'ten önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destek programından yararlanabilecek.

HASILATA BAKILACAK

Destekten yararlanmak için 2022 yılı net satış hasılatının 75 bin lira ve üzeri olması da gerekecek. Eğer işletme 2022 yılı içerisinde kurulmuşsa, kuruluş ayı ve 2022 yılı Aralık ayı dahil olmak üzere toplam net satış hasılatının aylık ortalaması hesaplanacak ve 12 ile çarpılarak 2022 yılı tahmini yıllık net satış hasılatı bulunacak.

İSTİHDAM KORUNACAK

İşletmelerin, destek süresi boyunca deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde faaliyetini sürdürmesi şart. Deprem öncesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler; destek süresince kapanmamak, başvuruda beyan edilen istihdamı destek süresince sağlamak taahhüdüyle programdan yararlanabilecek.

Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler de destek süresince ve izleme süresinin bittiği tarihe kadar kapanmamak, izleme süresinin bittiği tarihteki güncel işletme beyanında yer alacak onaylı son hesap döneminde depremden önceki mali yılın net satış ve istihdamını sağlamak veya aşmak taahhüdüyle programdan faydalanabilecek.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvurular KOSGEB'in resmi internet sitesi www.kosgeb.gov.tr'den yapılacak. Destekten faydalanmak isteyen işletmelerden yalnızca, borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edilecek.

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