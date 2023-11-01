Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm verilerini açıkladı: İlk 9 ayda 42 milyar dolara yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk 9 ayda turizm gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 42 milyar dolara, ziyaretçi sayılarının yüzde 12.4 artışla 45.2 milyona ulaştığını söyledi. Bu yıl orta vadeli program hedefinin 55.6 milyar dolar olduğunu aktaran Ersoy, "2023'te hem bölgesel hem de ülkemizde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen koymuş olduğumuz orta vadeli hedefe uygun gidiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin turizmde her ay düzenli olarak daha önceki yıllara göre artış kaydettiğine işaret eden Ersoy, "Önceliğimiz ziyaretçi sayısı değil, kişi başı gecelik gelir ve toplam gelirdeki hedeflerimiz" dedi. Ersoy, tüm otellerin Bakanlık belgeli olduğunu, turizm konutlarının da Bakanlık belgeli olacağını vurgulayarak, "Muhtemelen 2024 sonu konaklama sektörünün tamamı Bakanlık denetimine girmiş olacak" ifadesini kullandı.