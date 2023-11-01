Asgari ücrete enflasyon zammı: Açıklamalar hangi tutara işaret ediyor? Maaş artışı nasıl belirlenecek? Maliyeti ne kadar olacak?

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Bu çerçevede yeni asgari ücretin enflasyon verileri dikkate alınarak belirlenmesi ve bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine göre 2023'ün ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde refah payı hariç net asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya çıkacak.

Brüt asgari ücret yaklaşık 18 bin 480 lira olurken, işverene maliyet de 21 bin 714 liraya çıkacak. Asgari ücrete memur maaşlarındaki artışın yansıtılabileceği beklentileri de var.