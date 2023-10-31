Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız

"KKM" AÇIKLAMASI Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KMM) ile ilgili "Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI İÇİN HİÇBİR ENGEL KALMADI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıkalamasının devamında gri liste hakkında ise "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM'nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı." ifadelerini kullandı.