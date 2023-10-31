KYK ZAMMI ne zaman yatacak? GSB TCKN 0,2,4,6,8 numarasına göre 2 bin TL ödeme tarihleri! Zamlı KYK burs ve kredi sonuçları...

KYK bursu ve kredisi ne kadar oldu?

KYK zammı açıklaması sonrası öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte zamlı KYK ödeme tarihleri...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

KYK ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK burs ve kredilerinin zamlandığını açıkladı. İşte yeni zamlı KYK burs ve kredi miktarları;

2024'te Lisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya…

Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya…

Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıktı.