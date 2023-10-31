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KYK ZAMMI ne zaman yatacak? GSB TCKN 0,2,4,6,8 numarasına göre 2 bin TL ödeme tarihleri! Zamlı KYK burs ve kredi sonuçları...

KYK zammı açıklaması sonrası öğrenciler zamlı bursların ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. 31 Ekim Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında KYK ödemeleri ne zaman ve KYK sonuçları ne zaman soruları yer alıyor. TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri özellikle merak konusu oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın KYK bursu açıklaması ve yeni zamlı KYK ödemeleri...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 20:15 Güncelleme 31 Ekim 2023, 20:19
KYK ZAMMI ne zaman yatacak? GSB TCKN 0,2,4,6,8 numarasına göre 2 bin TL ödeme tarihleri! Zamlı KYK burs ve kredi sonuçları...

KYK zammı açıklaması sonrası öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte zamlı KYK ödeme tarihleri...

KYK bursu ve kredisi ne kadar oldu?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

TC Kimlik numarasının sonu

📌 "0" olanlar ayın 6'sında

📌"2" olanlar 7'sinde

📌"4" olanlar 8'inde,

📌"6" olanlar 9'unda

📌"8" olanlar 10'unda

ödemelerini alacak.

KYK ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK burs ve kredilerinin zamlandığını açıkladı. İşte yeni zamlı KYK burs ve kredi miktarları;

2024'te Lisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya…

Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya…

Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıktı.

KYK TOPLU ÖDEMESİ NE ZAMAN, KAÇ TL?

KYK toplu ödemesi lisans öğrencileri için 6 bin TL olacak. Toplu ödemenin KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasım ayı sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 26 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 16 Aralık'ta erişime açılmıştı. Bu yıl sonuçların en geç 14 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

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