KYK ZAMMI ne zaman yatacak? GSB TCKN 0,2,4,6,8 numarasına göre 2 bin TL ödeme tarihleri! Zamlı KYK burs ve kredi sonuçları...

KYK zammı açıklaması sonrası öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte zamlı KYK ödeme tarihleri...
KYK zammı açıklaması sonrası öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte zamlı KYK ödeme tarihleri...
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TC Kimlik numarasının sonu
📌 "0" olanlar ayın 6'sında
📌"2" olanlar 7'sinde
📌"4" olanlar 8'inde,
📌"6" olanlar 9'unda
📌"8" olanlar 10'unda
ödemelerini alacak.
KYK ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK burs ve kredilerinin zamlandığını açıkladı. İşte yeni zamlı KYK burs ve kredi miktarları;
2024'te Lisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya…
Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya…
Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıktı.
KYK TOPLU ÖDEMESİ NE ZAMAN, KAÇ TL?
KYK toplu ödemesi lisans öğrencileri için 6 bin TL olacak. Toplu ödemenin KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasım ayı sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KYK burs sonuçları henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 26 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 16 Aralık'ta erişime açılmıştı. Bu yıl sonuçların en geç 14 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.