Cumhuriyet Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4a, 4b, 4c 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri! TC kimlik NO son rakamına göre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı çalışmayan emeklilere 5000 TL için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme için o tarih işaret edildi. Peki 29 Ekim ikramiyeleri ne zaman yatacak?

5000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında son durum belli oldu. Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesinin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

'BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK'

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.