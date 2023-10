VE ŞARTLAR NETLEŞTİ! İstifa edip tazminat almanın 5 yolu açıklandı! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri...

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?



Son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesap yapılır. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 lira 50 kuruştan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor. Kıdem tazminatında tavan ise 23 bin 489 lira. Çalışılan her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en çok 23 bin 311 lira veriliyor. En düşük tutar Ocak'ta asgari ücretle, en yüksek tutar da memur zammıyla artacak.