VE ŞARTLAR NETLEŞTİ! İstifa edip tazminat almanın 5 yolu açıklandı! 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri...

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesap yapılır. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 lira 50 kuruştan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor. Kıdem tazminatında tavan ise 23 bin 489 lira. Çalışılan her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en çok 23 bin 311 lira veriliyor. En düşük tutar Ocak'ta asgari ücretle, en yüksek tutar da memur zammıyla artacak.
KİMLERE İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ YAPILIR?
İş sözleşmesini bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumunda. İhbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
KİMLER İŞE İADE DAVASI AÇABİLİYOR?
Başvuru için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İşe iade için 30 gün içinde arabulucuya başvurulması gerekiyor.
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ NEDİR?
İşe iade davasının kabulü ile çalışan ister işe başlatılsın ister başlatılmasın işveren tarafından ödeniyor. İşçinin iş akdinin feshinden sonraki 4 aylık dönemdeki ücretleri dikkate alınarak hesaplanıyor.
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Dava tarihindeki brüt ücret esas alınarak belirleniyor. Davayı kazanan çalışanın işe başlatılmaması halinde 4-8 aylık ücrete kadar işe başlatmama tazminatı ödeniyor.