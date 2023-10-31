Türkiye ile BAE arasında "1. Dönem JETCO Protokolü" imzalandı: Hedef 25 milyar dolar!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ticaret hacminin yıl sonu itibarıyla en az 15 milyar dolar düzeyine ulaşacağını belirterek, "1 Eylül 2023 tarihinde resmen yürürlüğe giren Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın sağlayacağı ekstra olumlu ivme ile ikili ticaret hacminin kısa süre içerisinde 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ticaret, yatırım, müteahhitlik, gümrük ve üçüncü ülkelerde işbirliği konularının masaya yatırıldığı "Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Bolat ile Zeyoudi, JETCO 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzaladı.

Bolat, BAE'nin Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin hükümetlerin ve siyasi liderlerin çabaları ile yeni bir ivme yakalandığını ve sürecin iki ülkenin stratejik ortak olması ile taçlandığını söyledi.

Türkiye-BAE 1. Dönem JETCO Toplantısı'nın neticesinde gelinen aşamanın da ekonomik ve ticari ilişkilere son derece olumlu yansıyacağına işaret eden Bolat, toplantının son derece verimli geçtiğini aktardı.