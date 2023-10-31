Türkiye ile BAE arasında "1. Dönem JETCO Protokolü" imzalandı: Hedef 25 milyar dolar!

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılıklı yatırımların potansiyel arz ettiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:
"Mevcut durumda, BAE firmalarının ülkemizdeki yatırımları 3,4 milyar dolar seviyesinde olup, Türk şirketlerinin BAE'deki yatırımları ise yaklaşık 350 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Ülkemiz yenilenebilir enerji, su ve gıda güvenliği alanları başta olmak üzere sağlık, turizm, ulaştırma, altyapı ve finans sektörlerinde de BAE'den yatırım çekmektedir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçtiğimiz temmuz ayında BAE'ye gerçekleştirmiş olduğumuz resmi ziyaret sırasında toplam 50,7 milyar dolarlık yatırımı kapsayan 13 anlaşma imzalanmıştır. Bu yatırım paketinin 27 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımları içermesi öngörülmektedir. BAE'nin ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Önümüzdeki dönemde de kardeş ülke BAE'li yatırımcıları ülkemizde daha fazla görmeyi arzu ediyoruz."
"SON 2 YILDA İLİŞKİLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETMİŞ DURUMDA"
BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi de iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek üzere önemli bir adım attıklarını belirterek, "Son 2 yılda ilişkilerimiz çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda ve Türkiye ve BAE arasında eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma gereğince iki ülke arasındaki iyi olan ilişkileri artık daha hızlı bir biçimde götürmeye çalışacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında temmuz ayında ekonomik ilişkilerin önemine atıfta bulunulduğunu söyleyen Zeyoudi, şunları kaydetti:
"Yeni bir ufuk açmayı düşünüyoruz. İki ülke arasındaki yeni ekonomik, ticari fırsatlar araştırılacak. E-ticaret alanında işbirliği yapabilmek için çalışmalar yapılacak. Aynı zamanda uluslararası piyasalara ulaşmak için ortak bir biçimde çalışacağız. Türkiye ve BAE arasındaki ekonomik ve ticaret ortaklık komisyonu sürdürülebilir ticari ve ekonomik ilişki kuruluyor. İki dost ülkenin ve halkının çıkarlarına hizmet edecek."