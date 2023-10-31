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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan iş sağlığı ve güvenliği açıklaması: 2020'den bu yana 27 milyon TL'yi aşkın destek ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020’den bu yana toplamda 27 milyon 105 bin TL destek ödemesi yaptık” dedi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:10 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan iş sağlığı ve güvenliği açıklaması: 2020’den bu yana 27 milyon TL’yi aşkın destek ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi" kapsamında İşverenlere destek ödemesi olarak 2020 yılından beri 27 milyon 105 bin lira destek ödemesi yapıldığını belirtti.

Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyor, sağlıklı ve güvenceli istihdamı destekliyoruz. 10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020'den bu yana toplamda 27 milyon 105 bin TL destek ödemesi yaptık."

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