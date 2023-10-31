Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tureks Turunç halka arz hisse fiyatı, kodu ve bankalar! Katılım endeksine uygun mu?

Tureks Turunç halka arz tarihi ve fiyatı araştırılıyor. Yatırımcılar internet arama motorlarında ''Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tureks Turunç halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?'' sorularına yanıt arıyor. Ağırlıklı olarak mermer sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turunç Madencilik Borsa İstanbul'da satış yöntemiyle halka arz olacak. İşte detaylar...
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TARİHİ 2023
Tureks Turunç Madencilik firmasının halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylandı. MARBL kodu ile 2-3 Kasım tarihlerinde halka arz olacak.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Tureks Turunç Madencilik halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.