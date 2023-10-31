Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tureks Turunç halka arz hisse fiyatı, kodu ve bankalar! Katılım endeksine uygun mu?

Tureks Turunç halka arz tarihi ve fiyatı araştırılıyor. Yatırımcılar internet arama motorlarında ''Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tureks Turunç halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?'' sorularına yanıt arıyor. Ağırlıklı olarak mermer sektöründe faaliyet gösteren Tureks Turunç Madencilik Borsa İstanbul'da satış yöntemiyle halka arz olacak. İşte detaylar...