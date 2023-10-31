Tarihi adımlar sonrası devir değişti! Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 36,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar oldu.

Enerjide Berat Albayrak 'ın bakanlığı döneminde 2017'de temelleri atılan adımlar, Türkiye'yi hem kışın gaz endişesinden korudu, hem de ihracatçı yaptı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,4 azalarak 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 629 milyon 555 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı.

TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye son dönemde yaptığı doğal gaz ihracat anlaşmalarıyla gaz merkezi olma yolunun taşlarını döşerken, Avrupa'nın enerji tedarikinde de kilit rol oynamaya hazırlanıyor.



DOĞAL GAZDA DEVİR DEĞİŞTİ

27 Eylül'de Romanya ile yapılan anlaşmanın ardından bugün Türkiye'nin 1 Ekim'den itibaren Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç edeceği bildirildi. Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta 27 Eylül'de ise Romanya ile doğal gaz ihracatı anlaşması imzalamıştı.

MOLDOVA İLE ANLAŞMA: GÜNLÜK 2 MİLYON METREKÜP

Türkiye'den Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.