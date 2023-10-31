Fahiş kiraya para cezası! Fahiş zammın cezası ne kadar? Ev arkadaşı tahliye nedeni mi?

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evini 2 yıl önce İbrahim Çetin'e kiralayan ev sahibi K.K., geçen yıl 900 lira olan kirayı TÜFE oranını gerekçe gösterip yüzde 55.5 artırarak bin 400 lira olarak belirlediğini kiracısına iletti. İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı bin 400 lira olarak 3 ay ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25 artışla bin 250 lira olarak ödemeye devam etti.
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Ev sahibi K.K., kira farklarının ödenmesi ve tahliye talebiyle 4. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Bilirkişi incelemesi sonucu kiracının borcunun olmadığını ve yasal sınırdan fazla ödeme yapıldığını belirleyen mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddetti, 3 aylık fazla kira için de 'kötü niyet tazminatı' ödemesine karar verdi. Kiracının avukatı Mustafa Tunç, "Kötü niyet tazminatı, icra takiplerinde alacaklıların kötü niyetli olarak icra başlatmalarında verilen bir tazminat. Mülk sahibinin, kötü niyetli bir şekilde icra takibi başlattığı için takibe konu alacağın yüzde 20'si oranında kötü niyet tazminatı ödemesine hükmedildi" dedi.
Kiracı olan evi alan kişi, 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. 6'ncı ayın sonuna kadar kiracı evde kalabilir. Bu süre sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir.