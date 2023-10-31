Fahiş kiraya para cezası! Fahiş zammın cezası ne kadar? Ev arkadaşı tahliye nedeni mi?

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evini 2 yıl önce İbrahim Çetin'e kiralayan ev sahibi K.K., geçen yıl 900 lira olan kirayı TÜFE oranını gerekçe gösterip yüzde 55.5 artırarak bin 400 lira olarak belirlediğini kiracısına iletti. İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı bin 400 lira olarak 3 ay ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25 artışla bin 250 lira olarak ödemeye devam etti.