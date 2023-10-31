SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fahiş kiraya para cezası! Fahiş zammın cezası ne kadar? Ev arkadaşı tahliye nedeni mi?

Kiraya yüzde 55.5 zam yapan, kiracısı yüzde 25 artış sınırı üzerinden para yatırınca tahliye davası açan ev sahibi, ‘kötü niyet tazminatı’na mahkum edildi.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Fahiş kiraya para cezası! Fahiş zammın cezası ne kadar? Ev arkadaşı tahliye nedeni mi?

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evini 2 yıl önce İbrahim Çetin'e kiralayan ev sahibi K.K., geçen yıl 900 lira olan kirayı TÜFE oranını gerekçe gösterip yüzde 55.5 artırarak bin 400 lira olarak belirlediğini kiracısına iletti. İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı bin 400 lira olarak 3 ay ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25 artışla bin 250 lira olarak ödemeye devam etti.


TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Ev sahibi K.K., kira farklarının ödenmesi ve tahliye talebiyle 4. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Bilirkişi incelemesi sonucu kiracının borcunun olmadığını ve yasal sınırdan fazla ödeme yapıldığını belirleyen mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddetti, 3 aylık fazla kira için de 'kötü niyet tazminatı' ödemesine karar verdi. Kiracının avukatı Mustafa Tunç, "Kötü niyet tazminatı, icra takiplerinde alacaklıların kötü niyetli olarak icra başlatmalarında verilen bir tazminat. Mülk sahibinin, kötü niyetli bir şekilde icra takibi başlattığı için takibe konu alacağın yüzde 20'si oranında kötü niyet tazminatı ödemesine hükmedildi" dedi.



Kiracı olan evi alan kişi, 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. 6'ncı ayın sonuna kadar kiracı evde kalabilir. Bu süre sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir.



EV ARKADAŞI ARAYANLAR DİKKAT!
Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül tarihinden bu yana yaklaşık 32 bin dosyadan 4 bin 200'ü anlaşmayla sonuçlanırken, 3 binin üzerinde dosya ise mahkemeye taşındı. Arabulucuya taşınan dosyalar arasında ev arkadaşı aldığı için kirası artırılan, evi boşaltması istenen kiracılarla ev sahibi uyuşmazlıkları da bulunuyor.



Son dönemde ev arkadaşı ilanlarındaki artış dikkat çekiyor. Kiracının kira kontratında yazılı olarak alt kiralama hakkı olmadan, ev sahibinden yazılı izin almadan ev arkadaşı alması durumunda ev sahibi kiracıları mahkemeye yoluyla tahliye ettirebiliyor. Ev arkadaşı almayı ya da alt kiralama yapmayı düşünenlerin kira sözleşmesine ev sahibinden muvafakat alarak "ev başka biriyle paylaşılabilir" ibaresi eklemesi gerekiyor. Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Güvenç de evde kalan kişi sayısına göre ev sahibinin kirayı artırabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Kiracı tek başına kiraladığı bir evi alt kiracıya veremez. Bunun için yazılı olarak alt kiralama hakkının olması gerekir. Ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı doğar."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bombaladı! Bina ağır hasar aldı: Ankara’dan Tel Aviv’e peşi sıra çok sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada İsrail’in Gazze katliamı, Bağ-Kurluların prim gün sayısı ve evlilik kredisi var
Yıldırım’ın röntgeni çekiliyor
SON DAKİKA