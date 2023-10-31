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Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzede KOBİ'lere 750 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki KOBİ'lere faizsiz kredi paketinin devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan, "Deprem Bölgesindeki KOBİ’lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile iş birliği halinde işletme başına, 200 bin lira ila 750 bin lira faizsiz kredi sağlayacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 21:26 Güncelleme 31 Ekim 2023, 21:26
Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzede KOBİ’lere 750 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan KOBİ'lere kredi müjdesi!

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni kredi paketinin devreye alınacağını açıklayan Erdoğan, 750 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunulacağını bildirdi.



Başkan Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Deprem Bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile iş birliği halinde işletme başına, 200 bin lira ila 750 bin lira faizsiz kredi sağlayacağız.



Ayrıca, son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz.

Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız."

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