Kasım ayı çay paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Çaykur çay destekleme ödeme takvimi 2023! Bakan Yumaklı’dan açıklama

ÇAYKUR çay parası ödemelerinin yapılacağı tarih netleşti. İnternet arama motorlarında ''Çay paraları yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte Çaykur çay destekleme ödeme takvimi...

ÇAYKUR ÇAY PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamasında "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.