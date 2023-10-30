Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, duyurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 2.5 milyar araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nün 30 Ekim 1973'te hizmete açıldığını anımsatarak, "Köprüyü günlük ortalama 200 bin araç kullanıyor" dedi. Uraoğlu, şunları kaydetti: "Köprü, açılışından günümüze kadar 2 milyar 581 milyon araç geçişine hizmet verdi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, halkın mücadelesi sırasında bu köprü üzerinde şehitler verildi. 25 Temmuz 2016'da Boğaziçi Köprüsü 'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir. Köprü, Türk halkının canını hiçe sayarak darbeye dur dediği tarihi noktalardan biri olarak simgeleşmiştir."

MECLİS'TE GÜNDEM YOĞUN TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 12 . Kalkınma Planı ile kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Haftalık çalışmasına bugün başlayacak Genel Kurul'da, aynı gün 12. Kalkınma Planı'nın görüşülmesi planlanıyor. Ayrıca Genel Kurul'da bu hafta, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda, 31 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 1 Kasım'da Ticaret Bakanlığı'nın, 2 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, 3 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.





'YENİ YÜZYILDA YERLİLEŞME ADIMLARI HIZLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni yüzyılda yerlileşme ve millileşme adımlarını hızlandıracağını belirterek, "Yüksek hızlı trenleri milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Endüstriyel robotları da yerli ve milli olarak geliştirme ve bir milli marka çıkarma hedefimiz var" diye konuştu. Cumhuriyet'in 100. yılı ve Togg'un banttan indirilişinin 1. yıldönümü dolayısıyla Togg'un direksiyonuna geçen Kacır, Togg'un 2024'te Avrupa'ya ihracatı için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi, "Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanımız, Kazakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye edecek" dedi.



GAZİANTEP'TE 10.350 KONUT TESLİM EDİLECEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konutun teslim edilmesi bekleniyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Yıl sonu itibarıyla 9 bin 700 civarında konutumuz ve 650 civarında da köy evini teslim etmiş olacağız" diye konuştu.



ELEKTRİK ÜRETİMİ YÜZDE 4.1 ARTTI

Türkıye'nin lisanslı elektrik üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 artarak 31 milyon 360 bin megavatsaat oldu. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise yüzde 5 artarak 25 milyon 752 bin megavatsaat olarak gerçekleşti. Tüketimin yüzde 35'i sanayi tarafından yapıldı.











