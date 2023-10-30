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TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ekimde arttı

Son dakika haberi! TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksinin ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 96,5 olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 10:34 Güncelleme 30 Ekim 2023, 10:34
TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 96,5 olduğunu duyurdu.


TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; ekonomik güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 96,5'e çıktı.

Tüketici güven endeksi yüzde 4,4 oranında artarak 74,6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 0,2 artarak 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artarak 89,1 değerini aldı.

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