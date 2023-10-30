TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 96,5 olduğunu duyurdu.

Buna göre; ekonomik güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 96,5'e çıktı.