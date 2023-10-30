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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Son dakika haberleri... Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 09:48 Güncelleme 30 Ekim 2023, 09:48
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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