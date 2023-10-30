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SSK ve Bağ-kur emeklisine ödeme onayı TBMM’den geçti! 7500 TL maaşa ek 5000 TL destek ödemesi

Milyonlarca emekli için sevindirici bir gelişme yaşandı. Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümü dolayısıyla verilecek olan 5 bin liralık ikramiye için Meclis'ten onay alındı. Yasa, bir önergeyle eklenen düzenlemeyle komisyondan geçti. Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında emeklilerin ve hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği bu ikramiye birçok farklı emekli ve hak sahibini kapsıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 10:40 Güncelleme 30 Ekim 2023, 10:41
SSK ve Bağ-kur emeklisine ödeme onayı TBMM’den geçti! 7500 TL maaşa ek 5000 TL destek ödemesi

Meclis'te kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte emeklilere Cumhuriyetimizin 100. yılında verilecek olan 5.000 TL'lik ödeme için geri sayım başladı. Bu özel ikramiye, daha önceki bayram ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik bir ödeme olacak ve sadece bu yıla özgü olacak. İlk olarak, bu ödeme tek seferlik bir ödeme olacak ve sadece bu yıla özgü olarak yapılacak.

İkinci önemli detay ise çalışan emeklilere bu ikramiyenin verilmeyeceği. SGK'dan aldığı emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanlar bu özel ikramiyeden faydalanabilecek.

Ödeme alacak kişilere ödenen miktar, kişinin hak sahipliği durumuna göre değişiklik gösterecek. Örneğin, emekli aylığı dışında başka bir geliri olmayanlar ikramiyenin yüzde 75'ini alacak.

Emekli veya çalışan olarak emekli maaşı alanlar ise yüzde 50 oranında ikramiye alacaklar. Yetimler ise babalarının emekli maaşının yüzde 25'ini alacaklar. Bu şekilde ödeme miktarları farklı gruplara göre belirlenecek.

Emekliler için bu beklenen ikramiyenin ödemeleri Kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Emekliler, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenen günlerde 5 bin liralık ikramiyelerini hesaplarında görecekler. Bu düzenleme ile emekliler ve hak sahipleri için sevindirici bir ekonomik destek sağlanmış olacak.

KİMLERE ÖDENECEK?

Bu özel ikramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olan vatandaşlar, kamu kurumlarında çalışarak emekliliği hak eden memurlar, şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

İkramiye ödemeleri hak sahipliği oranına göre yapılacak. Emekliler, ikramiye tutarının tamamını alırken, diğer hak sahipleri ise hak sahipliği oranlarına göre ikramiye alacaklar. Örneğin, eşinden maaş alanlar yüzde 50 oranında ikramiye alırken, yetimler yüzde 25 oranında ikramiye alacaklar.

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