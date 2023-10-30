SSK ve Bağ-kur emeklisine ödeme onayı TBMM’den geçti! 7500 TL maaşa ek 5000 TL destek ödemesi

Emekli veya çalışan olarak emekli maaşı alanlar ise yüzde 50 oranında ikramiye alacaklar. Yetimler ise babalarının emekli maaşının yüzde 25'ini alacaklar. Bu şekilde ödeme miktarları farklı gruplara göre belirlenecek.
Emekliler için bu beklenen ikramiyenin ödemeleri Kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Emekliler, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenen günlerde 5 bin liralık ikramiyelerini hesaplarında görecekler. Bu düzenleme ile emekliler ve hak sahipleri için sevindirici bir ekonomik destek sağlanmış olacak.
KİMLERE ÖDENECEK?
Bu özel ikramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olan vatandaşlar, kamu kurumlarında çalışarak emekliliği hak eden memurlar, şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek.
ÖDEME NASIL YAPILACAK?
İkramiye ödemeleri hak sahipliği oranına göre yapılacak. Emekliler, ikramiye tutarının tamamını alırken, diğer hak sahipleri ise hak sahipliği oranlarına göre ikramiye alacaklar. Örneğin, eşinden maaş alanlar yüzde 50 oranında ikramiye alırken, yetimler yüzde 25 oranında ikramiye alacaklar.