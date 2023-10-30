SSK ve Bağ-kur emeklisine ödeme onayı TBMM’den geçti! 7500 TL maaşa ek 5000 TL destek ödemesi

Meclis'te kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte emeklilere Cumhuriyetimizin 100. yılında verilecek olan 5.000 TL'lik ödeme için geri sayım başladı. Bu özel ikramiye, daha önceki bayram ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik bir ödeme olacak ve sadece bu yıla özgü olacak. İlk olarak, bu ödeme tek seferlik bir ödeme olacak ve sadece bu yıla özgü olarak yapılacak.