SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Çay üreticilerine ödemeler yarın hesaplarda

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 08:37 Güncelleme 30 Ekim 2023, 08:50
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Çay üreticilerine ödemeler yarın hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
İşgalci İsrail hastaneleri hedef alıyor! 55 bin hamile kadın zor durumda
Üniversite yolunda Büyükşehir yanınızda
SON DAKİKA