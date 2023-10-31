TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, buanket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerindesırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.