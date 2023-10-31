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TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon oranları, özellikle emekli ve memur maaşlarının belirlenmesi konusunda büyük bir etkisi olduğundan, büyük bir öneme sahip. Şimdi gözler, Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasını bekliyor ve "Ekim enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu, ekonomiye ilgi duyanların dilinde dolaşıyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 11:33 Güncelleme 31 Ekim 2023, 11:33
TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2023 Ekim ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında merakla beklenen an yaklaşıyor. Her ay olduğu gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri, milyonlarca insanın maaşları konusunda önemli bir ipucu verecek. Peki, Ekim 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? İşte detaylar...

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, buanket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerindesırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.



2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,92'sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38'inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023

Kasım ayının 3'ünde TÜİK tarafından belirlenen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ayı kira hesaplamalarına çevrilecek. Kasım ayında kira yenileyecek olan malikler ve kiracılar 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek.

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