30 Ekim 2023 Pazartesi borsa tatil mi, kapalı mı? Bugün noter açık mı, çalışıyor mu? Bugün nereler tatil?

''30 Ekim 2023 borsada son durum ne? 30 Ekim 2023 bugün tatil mi, kapalı mı? Bugün noter açık mı, çalışıyor mu?'' soruları sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

30 EKİM 2023 PAZARTESİ BORSA TATİL Mİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil edilmesiyle beraber borsanın tatil olup olmadığı merak edildi. 30 Ekim günü borsaların açık olması bekleniyor.