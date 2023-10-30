İşten ayrılana 5’li güvence! İşsizlik maaşının şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?

İşsizlik maaşı, kıdem, ihbar, işe iade tazminatı, boşta geçen süre ücretiyle ilgili bilinmesi gerekenler...



İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELER?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor.





İŞSİZ KALANLARA NE KADAR ÖDENİYOR?

Son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira geçiyor. Bu tutarlar asgari ücretteki artışla artacak.